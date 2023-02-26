Существует угроза применения ракет с баллистической траекторией.

Утром в воскресенье, 26 февраля, в ряде восточных областей Украины прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог alerts.in.ua.

Сейчас "покраснели" Луганская, Донецкая, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская и Сумская области.

Телеграмм-каналы, отслеживающие обстрелы, пишут об опасности с воздуха из-за угрозы применения ракет с баллистической траекторией. Официальной информации об этом пока нет.

Видео дня

Карта воздушных тревог в Украине утром 26.02.2023

Ракетные удары по Украине

Накануне годовщины полномасштабной войны украинцев предупреждали, что Россия прибегнет к массированным ракетным ударам по мирным городам. Однако, к счастью, этого не произошло.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов накануне прогнозировал, что россияне готовят "небольшой ракетный удар" 23-24 февраля.

18 февраля российские оккупанты выпустили по Украине четыре крылатые ракеты, сообщали Воздушные Силы Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: