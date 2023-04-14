О планировании спецоперации знает очень мало людей, а потому риск утечки минимален.

Украина не раскрывала США планы будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить секреты.

Именно поэтому "утечка" документов Пентагона вряд ли сможет навредить Вооруженным силам Украины на поле боя, сообщает Associated Press. Только украинцы знают боевые планы и оперативную информацию.

"Если военные действия планируются, то о планировании спецоперации знает очень узкий круг людей", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, это позволяет снизить до минимума риск утечки для важнейших военных вопросов. Однако издание считает, что еще может "всплыть" более вредный материал. Будущие разоблачения могут быть более губительными для Украины, чем уже опубликованные.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что "секретность в одной жизненно важной сфере - планах Украины относительно любых будущих действий по отпору российским войскам - остается незыблемой".

"У них отличный план... но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", - добавил он.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что раскрытые подробности было "неприятно слышать". Он убежден, что это была информационная операция в пользу РФ, чтобы снизить уровень доверия между союзниками

"Есть много информации, которая не соответствует действительности. А правдивая информация уже потеряла свою актуальность", - успокоил глава ведомства.

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джон Сифер также убежден, что "утечка" действительно не может навредить военным усилиям Украины. По его словам, наиболее защищенные и деликатные секреты разведывательного сообщества обычно не содержатся в таких документах Минобороны.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал утечку информации об оценках войны недействительной оперативной информацией и частично фейковой. Он пояснил, что стратегию и тактику Украины разрабатывает военное командование, и эта работа напрямую не пострадала.

"Сценарии операций все еще разрабатываются, потому что линия фронта гибкая и ежедневно вносятся изменения", - сказал он.

Утечка документов Пентагона

7 апреля издание NYT сообщило об утечке якобы "засекреченных документов", которые содержат детали плана США и НАТО по подготовке украинских военных перед контрнаступлением

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что утечка секретных документов не отразится на контрнаступлении ВСУ.

Вечером 13 апреля сотрудники ФБР арестовали подозреваемого в "сливе". Им оказался 21-летний военнослужащий разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра.

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