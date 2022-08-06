Все, что гарантирует мобилизация у оккупантов - смерть в окопе с позором, заявил советник мэра.

В Мариуполе уже началась скрытая мобилизация, "официально" оккупанты планируют ее начать после "референдума".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Почти официально началась скрытая мобилизация. Под видом службы по контракту. Сегодня пошла реклама по всем подконтрольным оккупантам телеграм-каналам", - отметил он.

По словам Андрющенко, главарь "ДНР" Денис Пушилин всю неделю был в Мариуполе, а назначенный оккупантами "мэр" города Константин Иващенко находится под его личным присмотром.

"Обсуждалось много, в т. ч. мобилизация. Однозначное решение - официальное начало сразу после референдума "возвращение в Россию" с максимальным эффектом к такому официальному решению России. Чтобы мобилизация шла по "законам ДНР", и именно на "ДНР" должен остаться весь негатив от ее введения", - рассказал советник мэра.

Он призвал мариупольских мужчин бежать, пока есть возможность, потому что "все, что гарантирует мобилизация у оккупантов - смерть в окопе с позором".

"Судя по вербовке - часы обратного отсчета", - добавил Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия активно готовится к проведению на временно оккупированных территориях Украины так называемого "референдума" о присоединении их в свой состав, запланированный на 11 сентября.

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