Накануне в РФ заявили о начале отвода своих войск от границы с Украиной.

Заявление России об отводе войск от границы с Украиной стало возможным благодаря совместной сконцентрированной позиции Киева и его западных партнеров шантаж Кремля не удался. Впрочем, расслабляться не стоит

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун, пишет "Апостроф".

"Ни в коем случае не надо успокаиваться. Может, Россия и отведет войска к местам постоянной дислокации, но я сомневаюсь, что эти места будут намного дальше от тех полевых лагерей, где они стояли сейчас", - считает генерал.

Он обратил внимание, что те войска, которые были в Крыму, скорее всего, там и останутся, а отступят те, что базировались в приграничных областях.

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"Для чего это все было? В наступление идти никто не собирался, потому что для того, чтобы идти в наступление, нужно иметь хотя бы в тройное преимущество в войсках - это не менее, чем 300 тысяч военных для первого удара. Сейчас Россия не может накопить такое количество войска для полномасштабной агрессии против Украины, тем более, обеспечивая наступление с трех направлений", - отметил эксперт.

По его словам, эти маневры Кремля возле украинской границы были шантажом Украины.

"Это все было рассчитано исключительно на демонстрацию силы и шантаж, как Украины, так и наших зарубежных партнеров. Наша реакция была соответствующей - никто не начал бегать и покупать гречку, как они надеялись. Общество было сконцентрировано, и эта слаженная позиция - военных, власти, волонтеров - показала, что в эти моменты мы можем объединиться, потому что мы с краю, а наша хата принимает врага первой. Этот месседж мы передали Запада, и от наших партнеров мы получили реальную поддержку - политическую, военную, разведданными, космическими снимками, военным присутствием в Черном море и в воздухе. Все это в комплексе дало врагу понять, что так просто все это для него не пройдет", - пояснил Ягун.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Впоследствии появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

22 апреля в РФ заявили, что начинают отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

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Автор: Юрий Годован