В результате вражеской атаки произошел частичный завал части культового сооружения.

В церкви Одессы через ракетный удар, который сегодня нанесла армия РФ, чудом не погиб священник. Об этом сообщает Духовный фронт Украины со ссылкой на собственные источники.

"29 декабря в ходе вражеского обстрела территории Украины с использованием стратегической авиации РФ, в Малиновском районе Одессы был поврежден храм в честь Сретения Господня Одесской епархии УПЦ (в единстве с МП), что на улице. Зеленая, 44", - говорится в сообщении.

Говорится, что в результате вражеской атаки произошел частичный завал купольной части культового сооружения - разрушение нанесла взрывная волна. Среди гражданских пострадавших нет.

Также местными Телеграм-каналами обнародовано соответствующее видео. На нем зафиксировано, как священник проводит богослужение и в это время начинают падать обломки и он едва успевает отскочить.

По данным Одесской областной прокуратуры, сегодня взрывными волнами и обломками сбитых ракет повреждены несколько десятков зданий, среди которых учебные заведения, магазины, жилые дома, а также - церковь.

Сейчас по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК) начато уголовное производство.

По состоянию на сейчас известно о четырех погибших и уже 26 пострадавших, среди которых 6-летний мальчик и 8-летняя девочка, а также - 5 правоохранителей.

Продолжаются разборы завалов и поисково-спасательные операции. Под завалами еще могут быть люди.

Ракетная атака на Украину-что известно

Сегодня ночью и утром враг совершил массированную атаку по территории Украины, применив 158 средств воздушного нападения – ударные БплА и различного типа ракеты. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей – 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

В Одессе одна из ракет попала в многоэтажку и взорвалась внутри, повредив несколько этажей - погибли два человека. В общем, три ракеты попали в жилые дома в Одессе, в результате чего частный дом полностью уничтожен, а трехэтажный многоквартирный получил критические разрушения – в нем погиб человек.

Среди пострадавших - дети и беременная женщина.

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