Населенному пункту нанесен значительный ущерб за время войны, развязанной Россией.

16 августа в Минобороны подтвердили, что украинские военные во время контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов село Урожайное в Донецкой области и закрепляются на рубежах.

Воины 35 отдельной бригады морской пехоты, участвовавшие в освобождении населенного пункта показали и рассказали, как происходило.

"Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с побратимами 38 отдельной бригады морской пехоты, а также при участии других подразделений Сил обороны Украины, в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт – Урожайное на Донетчине", - написали на странице бригады.

В опубликованном видео из Урожайного показано, как защитники отрабатывают по оккупантам с применением различного оружия, и те в панике покидают населенный пункт. Также показаны с высоты птичьего полета улицы Урожайного, уничтоженного войной, которую принесла Россия. Наконец показано, как украинские бойцы поднимают сине-желтый флаг над разрушенным памятником.

Освобождение Урожайного - это надо знать

Поселок Урожайный в Волновахском районе Донетчины, где до полномасштабной войны проживало менее 2 тысяч населения, российские оккупанты захватили в марте 2022 года.

Населенный пункт расположен на правом берегу реки Мокрые Ялы, о форсирование которой украинскими силами стало известно ранее на этой неделе.

Несколько дней назад начали появляться сообщения о выбивании российских захватчиков с ключевых позиций в Урожайном вблизи недавно освобожденного Старомайорского. В Минобороны заявили о частичном успехе в этом районе, но не раскрывали детали.

Утром 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Урожайного от оккупантов.

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