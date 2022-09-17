Всего с 24 февраля уничтожено около 54 тыс. 250 российских военных.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 сентября ориентировочно составляют 54 тыс. 250 человек.

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Кроме того, за этот период уничтожено 2 тыс. 202 (3 за сутки) вражеских танков,

4 тыс. 701 (11 за сутки) боевую бронированную машину,

1 тыс. 306 (4 за сутки) артиллерийских систем,

312 реактивных систем залпового огня,

168 средств противовоздушной обороны,

251 самолет (1 за сутки), 216 вертолетов,

911 (3 за сутки) беспилотников оперативно-тактического уровня,

236 (3 за сутки) крылатых ракет,

15 кораблей/катеров,

3 тыс. 571 (21 за сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн, 121 единицу спецтехники.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и востоке продолжается контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.

Сейчас линия фронта с русскими тянется с левого берега Оскол, хотя Институт изучения войны сомневается, что у россиян есть силы отражать атаки ВСУ.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители выявляют доказательства военных преступлений России. Так, в Изюме вскрыта братская могила с телами военных и гражданских лиц с имеющимися следами пыток.

На юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.

На Донецком направлении Силы обороны отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

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