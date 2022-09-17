За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 сентября ориентировочно составляют 54 тыс. 250 человек.
Кроме того, за этот период уничтожено 2 тыс. 202 (3 за сутки) вражеских танков,
- 4 тыс. 701 (11 за сутки) боевую бронированную машину,
- 1 тыс. 306 (4 за сутки) артиллерийских систем,
- 312 реактивных систем залпового огня,
- 168 средств противовоздушной обороны,
- 251 самолет (1 за сутки), 216 вертолетов,
- 911 (3 за сутки) беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 236 (3 за сутки) крылатых ракет,
- 15 кораблей/катеров,
- 3 тыс. 571 (21 за сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн, 121 единицу спецтехники.
Война в Украине: актуальные данные
На юге и востоке продолжается контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.
Сейчас линия фронта с русскими тянется с левого берега Оскол, хотя Институт изучения войны сомневается, что у россиян есть силы отражать атаки ВСУ.
На деоккупированных территориях украинские правоохранители выявляют доказательства военных преступлений России. Так, в Изюме вскрыта братская могила с телами военных и гражданских лиц с имеющимися следами пыток.
На юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.
На Донецком направлении Силы обороны отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.