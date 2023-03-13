Точность этих бомб составляет несколько метров.

Бомбы JDAM помогут украинским бойцам прорвать российскую оборону.

Уверенность в этом выразил военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков, напомнив, что точность этих "умных бомб" составляет несколько метров, передает 24 канал.

"Если их установить на бомбу Mark-84, вес которых примерно 90 килограммов, то получается одна бомба - одна защищенная огневая точка. Одна такая бомба пробивает 3,5 метра бетонных конструкций и предназначена для уничтожения высокозащищенных конструкций", - заявил эксперт.

По словам Каткова, к сожалению, ВСУ не могут использовать бомбы JDAM для пусков на 70 километров, так как для этого нужны высокие точки пуска, но на расстояние до 40 километров они "улетают".

"Умные бомбы" JDAM - что сообщалось

Ранее глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявлял, что "умные бомбы" JDAM способны повлиять на ход боевых действий. По его словам, благодаря именно мощности JDAM является гораздо более эффективной, по мнению эксперта, чем реактивные снаряды к HIMARS.

До этого командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер отмечал, что Украина уже задействует на поле боя "умные бомбы" JDAM.