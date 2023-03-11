Эти бомбы - очень эффективные и проверенные годами, заверил он.

Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 1+1 подробно объяснил, как "умная бомба" JDAM способна повлиять на ход боевых действий.

По словам эксперта, ее применение ограничено разгонным аппаратом. Расстояние поражения достигает 80-82 км. Но для того, чтобы эта бомба вышла на максимальное расстояние, нужно набрать высоту самолету и разогнаться.

"Речь здесь не о самой бомбе, а об обвесах, которые придают ускорение, и крыльях, которые могут обеспечить управляемость бомбы. То есть фактически свободнопадающая бомба превращается в управляемую", — пояснил Кузан.

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Благодаря именно мощности JDAM является гораздо более эффективной, по мнению эксперта, чем реактивные снаряды к HIMARS.

"Единственный вопрос - должны быть подавлены вражеские средства радиоэлектронной борьбы и ЗРК. Только в таких условиях можно использовать ее, чтобы максимально близко подойти к линии фронта и не попасть на вражеские радары", — заявил Кузан.

Он подытожил, что эта бомба - очень эффективная, это уже проверено годами.

"Умные бомбы" для Украины

7 марта командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер заявил, что Украина уже задействует на поле боя "умные бомбы" JDAM. Точная конфигурация JDAM-ER, которые Украина получила, пока неизвестна. Хекер также отметил, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине современные электронные наборы, которые могут превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы". Они могут с высокой точностью поражать российские военные позиции на расстоянии до нескольких десятков километров.

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