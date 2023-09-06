Операции по ликвидации коллаборантов и топ-оккупантов проводят не только СБУ и ГУР – все более важной становится работа Сил спецопераций на оккупированных территориях.

За более чем полтора года полномасштабной войны украинские спецслужбы ликвидировали немало коллаборантов и россиян, игравших значительную роль во вторжении. Однако, как заявляют источники в СБУ, построению украинского аналога Моссада мешает одно слабое звено – кадры.

Об этом пишет издание The Economist. В частности, издание напомнило об операции по уничтожению коллаборанта Евгения Юнакова, который был гауляйтером в Великом Бурлаке. Тогда командир спецподразделения "Кавказ" и группа местных офицеров получили задание, тщательно следили за мишенью в течение нескольких дней, устанавливая малейшие детали – от похода в магазин до уровня его защиты.

"Взорвав бомбу, они спрятались в тайных укрытиях на оккупированной территории. Группа вернулась на территорию, контролируемую Украиной, всего через несколько недель после освобождения города. Тело Юнакова так и не нашли. За 18 месяцев войны десятки людей вроде Юнакова стали мишенями во время хирургически точных операций на оккупированных территориях и в самой России. Их расстреливали, взрывали, вешали и даже иногда травили фальсифицированным коньяком", – пишет издание.

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Открыто Украина не заявляла о своей причастности к ликвидации таких лиц, однако многие уже узнают "четкий профессиональный почерк украинских спецслужб". В то же время в самих структурах делают лишь намеки.

"Любой человек, который предает Украину, стреляет в украинцев или запускает ракеты по украинцам, должен понимать, что за ним следят и он будет привлечен к ответственности", – подчеркнул офицер ГУР Андрей Черняк.

При этом, комментируя возможность создания украинского аналога израильского Моссада, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил: "Нам это не нужно. Он уже существует".

Подобные перации организуются не первый год

Издание отмечает, что тайное уничтожение определенных лиц организуется по меньшей мере с 2015 года, когда СБУ создала новый орган после оккупации Россией Крыма и части территорий Донбасса.

"Элитное 5-е управление контрразведки начало свою деятельность как диверсионное подразделение в ответ на вторжение. Позже оно сосредоточилось на том, что эвфемистически называют "мокрой работой", – говорит The Economist.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, работавший в должности в то время, утверждает, что переориентация произошла после решения тогдашнего украинского руководства, что самого лишь заключения коллаборантов недостаточно: тюрьмы были заполнены, но приговоры мало кого останавливали. Тогда пришли к выводу, что "нужно ликвидировать террористов".

Журналисты утверждают, что в 2015 и 2016 годах 5-е управление было связано с ликвидации таких громких лиц в рядах оккупантов как Михаил Толстых ("Гиви"), Арсен Павлов ("Моторола") и главарь "ДНР" Александр Захарченко, которого ликвидировали в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа 2018 года.

"Инсайдеры разведки утверждают, что 5-е управление СБУ играет центральную роль в контрроссийских операциях. Относительный размер и бюджет Службы безопасности Украины в 5 раз больше, чем у ГУР. Это означает, что ведомство способно выполнять самые сложные задачи, например, организовать взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года. Другие же подчеркивают роль ГУР с ее подпольными сетями и повышенным вниманием в военное время", – говорится в материале.

Еще одним все более важным игроком на оккупированной части Украины остаются Силы специальных операций (ССО). Это относительно новая группа, которая координирует "Движение сопротивления", украинское подполье и партизан.

Вероятно, президент Украины санкционирует наиболее противоречивые операции, хотя другие решения делегируются. Высокопоставленный источник в украинском правительстве, осведомленный в ситуации, отказался раскрывать детали, заявив, что "важно не комментировать и даже не думать о таких операциях". Но он добавил, что Зеленский отдал четкий приказ избегать сопутствующих потерь среди гражданского населения. При этом источник отметил, что Украине стоило тщательно выбирать свои цели, но она "не всегда" так делала.

Под особым вниманием Украина оказалась в октябре, после того, как New York Times заявило, что американское правительство возлагает на Киев ответственность за взрыв автомобиля с дочерью российского националиста Александра Дугина – Дарьей.

"Это обострило и без того оживленную внутреннюю дискуссию в украинской разведке. Было неясно, была ли запланирована смерть Дугиной. По некоторым данным, она поменялась машинами со своим отцом. Но дальнейшая серия операций, направленных против пропагандистов среднего звена, продемонстрировала тенденцию, которой мало кто из источников, опрошенных The Economist, был доволен", – пишут журналисты.

Бывший офицер 5-го управления СБУ допускает, что такие операции были призваны произвести впечатление на президента, но не приблизить украинскую победу:

"Клоуны, проститутки и шутники – это константа вокруг российского правительства. Убейте одного из них, и на его месте появится другой", – пояснил он.

В то же время неназванный бывший шпион обеспокоен тем, что украинская кампания по ликвидациям руководствуется импульсом, а не логикой. Некоторые подобные операции играют полезную психологическую роль, в том числе уничтожение Станислава Ржицкого, бывшего командира подводной лодки, которого считают "организатором" ракетной атаки по Виннице в июле 2022 года, когда погибли 38 человек.

В свою очередь, представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что Украина избегает "слепого террора". Он добавил, что цель таких операций заключается не в запугивании врага, а в том, чтобы "вытеснить его с оккупированных украинских земель".

Однако есть и определенные препятствия в работе "украинского Моссада".

"Инфильтрация российских агентов в украинские спецслужбы остается большой проблемой. По оценкам некоторых инсайдеров, это самое большое препятствие для любых попыток создать украинский Моссад", – отмечает издание.

Так, проблемой остается доверие, поскольку все такие операции, за исключением наименее чувствительных, проводятся небольшими группами.

"Люди всегда остаются нашим самым слабым звеном. Они – самая скользкая часть наших расчетов", – отметил представитель контрразведки СБУ.

Ликвидация топ-оккупантов и коллаборантов

В середине июля 2023 года стало известно, что в российском Краснодаре во время пробежки застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, который бил по Украине "Калибрами". Отмечалось, что именно он мог пускать ракеты по Виннице летом 2022 года, когда погибли десятки людей.

В начале сентября 2023 года на оккупированной Луганщине взорвали "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского. Известно, что он находится в тяжелом состоянии.

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