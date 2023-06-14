Продвижение украинских сил не такое стремительное, поскольку воины идут по сплошным минным полям.

На Западе посчитают, что украинцы с начала контрнаступления уже продвинулись на около семи километров вглубь оккупированных территорий и освободили по меньшей мере четыре села.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на западных чиновников оборонных ведомств. По данным издания, страны Запада считают, что Россия в целом хорошо подготовилась к наступательным действиям, поэтому продвижение сейчас является медленным.

"Российские войска в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Такой маневренный подход к обороне является сложным для украинцев, а также дорого стоит наступающим силам", – пояснили они.

Издание отмечает, что западные чиновники считают первые контрнаступательные действия более чем "зондирующей операцией". Речь идет о полномасштабном перемещении бронетехники и тяжелого вооружения в российскую зону безопасности и продвижении вперед.

"Продвижение идет медленно через минные поля и препятствия, с которыми они сталкиваются, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед", – говорят чиновники. В то же время отмечается, что идут первые дни контрнаступления, поэтому говорить об успехах и неудачах трудно.

"Конфликт, вероятнее всего, будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение многих месяцев", – добавили собеседники.

Война в Украине - последние новости

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о частичном успехе наступления Вооруженных сил Украины на фронте. В частности, за прошедшие сутки на разных участках Бахмутского направления украинские защитники прошли вперед от 200-500 м, а на Запорожском направлении прошли вперед от 300-350 м.

14 июня, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев отметил, что Силы обороны Украины за последние три дня в ходе наступательной операции продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

В течение прошлой недели украинские защитники и защитницы освободили 90 квадратных километров территорий и 7 населенных пунктов. В частности, освобождены следующие населенные пункты: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

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