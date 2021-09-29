По данным журналистов, решение об открытии ответного огня принимает командир.

Украинским военнослужащим разрешили стрелять в ответ по оккупантам на Донбассе.

Об этом сообщают журналисты и блогеры, которые встретились с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным во вторник, 28 сентября.

"Приказы, что так или иначе запрещали открывать огонь - отменены. Новая вводная - убивать врагов можно и нужно", - отметил журналист Алексей Ходзенко.

По его данным, решение об открытии ответного огня принимает командир.

"Главком приказал убрать из КСП все ненужные журналы и документацию, которая сама себя дублирует, оставив исключительно необходимую", - добавил он.

Также, по словам Ходзенко, к исполнению задач в районе ООС привлечены все имеющиеся комплексы турецких боевых беспилотников Bayraktar.

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Перемирие на Донбассе

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

С тех пор количество обстрелов сократилось в несколько раз, а потери среди военных уменьшились.

После двух месяцев перемирия Зеленский называл его "неидеальным", но самым продолжительным за время войны.

Однако с конца зимы 2021 года в районе ООС началось обострение.

Всего за год погибли полсотни украинских бойцов и о реальном прекращении огня речь уже не идет.

Автор: Денис Прядко