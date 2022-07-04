В то же время начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины не подтверждает информацию, что украинские военные находятся в километре от пригорода Херсона.

Вооруженные силы Украины на юге страны продвигаются медленно, но уверенно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время онлайн-брифинга.

"На остальной территории у нас продвигаются наши войска специальным способом, медленно, но уверенно, так, как мы и говорили, в рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что враг не имеет успехов в продвижении на суше, поэтому использует тактику авиационных и ракетных ударов.

Ее попросили прокомментировать информацию издания The Economist о том, что ВСУ уже находятся в километре от Херсона.

"Еще раз скажу, что продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели пока только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации. Во-первых, она не соответствует действительности, а во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население. Она вредит не только военной операции, но и в конечном итоге имиджу тех, кто об этом заявляет", - сказала Гуменюк.

"Сегодня на рассвете снова было ударено ракетами по Нововоронцовке и еще по нескольким общинам на севере Херсонщины. Информации о жертвах у нас пока нет, но еще уточняются обстоятельства, потому что обстрел был очень развеян", - сказала она.

"К сожалению, есть информация, что местные жители возле Ингульца на полевых работах подорвались на остатках кассетных снарядов. Один погиб, один с многочисленными осколочными ранениями попал в больницу", - сообщила она и добавила, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды.

Также Гуменюк сказала, что произошли обстрелы оккупантов на линии административной границы Николаевской и Херсонской областей.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович подробно описал, каким может быть освобождение Херсона. Советник председателя ОП убежден, что оккупанты не сумеют удержать город, у них там есть два пути отступления - через Антоновский мост и дамбу в районе Новой Каховки.

Вас также могут заинтересовать новости: