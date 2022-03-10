Группировка сил и средств для обороны города Киева находится в постоянной готовности к отражению вражеского наступления, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские защитники удерживают оборонительные позиции, оккупационные войска Российской Федерации снизили темпы наступления.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06.00 в социальной сети Facebook.

"Начались пятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление вс РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполя", - говорится в сообщении.

Вместе с тем украинскими силами продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

"На Северщине украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Предпринимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева", - говорится в сообщении.

При этом группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи.

Также на Южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях на города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задания территориальной обороны.

Вместе с тем группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

"Противник снизил темпы наступления...", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала враг начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

По сведениям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 9 марта, с начала войны погибли 474 мирных жителей Украины.

В Генштабе ВСУ 9 числа поделились, что в нашем государстве уже уничтожены более 12 тысяч врагов и много техники противника.

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