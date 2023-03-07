Украинская авиация сегодня нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Украинские подразделения артиллерии и ракетных войск с начала суток поразили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук" и три района сосредоточения российских захватчиков.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 российский зенитный ракетный комплекс ПВО "Бук-М1-2" и 3 района сосредоточения живой силы противника", - информируют в Генштабе.

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Потери РФ в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 марта 2023 ориентировочно составили около 154 830 человек ликвидированными.

Уничтожено 3 432 танка противника, 6714 боевых бронированных машин и много другой техники. Потери россиян в боевой авиации считают сотнями.

Противник сосредоточил главные усилия на том, чтобы наступать на таких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Купянском и Лиманском. По данным Генштаба, наши защитники отбили более 140 вражеских атак.

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