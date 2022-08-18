Также уничтожены самоходная пушка 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники.

За сутки на юге украинские военные ликвидировали 29 оккупантов, вражеские технику и склад снабжения боекомплекта.

Об этом спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров сообщил в сводке за сутки, 17 августа.

"Обстановка в нашей операционной зоне сложная и напряженная, но контролируемая. Враг на своих обустроенных рубежах обороны, не имеет существенных изменений в количестве, и ежедневно теряет в качестве морально-психологического состояния", - отметил он.

По словам Назарова, в минувшие сутки мотострелковый взвод врага при поддержке реактивной системы залпового огня пытался скрыто захватить наш наблюдательный пункт, однако украинские военные открыли огонь против оккупантов, чем остановили их и заставили бежать.

"Продолжил практику авиационных ударов по нашим позициям вдоль линии соприкосновения. Трижды атаковал. Успеха не имел. Применил 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения нашей системы противовоздушной обороны. Результат имел досадный", - рассказал спикер командования.

Он добавил, что украинская авиация атаковала опорные пункты и районы сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники неподалеку Нововознесенского и Александровки.

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке. Окончательные потери врага доразведываются", - уточнил Назаров.

Как сообщал УНИАН, в вечернем сводке Генштаба ВСУ за 17 августа отмечается, что на шести направлениях враг пытался штурмовать и улучшить позиции. Однако Вооруженные Силы Украины не дали оккупантам продвинуться.

При этом, согласно сообщению Генштаба, враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное (на Авдеевском направлении).

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