Германия обещала Украине 18 новейших танков A6 Leopard 2

Украинские военные почти завершили обучение на боевых танках Leopard 2 в немецком Мюнстере.

Представитель командования специальной подготовки Вооруженных сил Бундесвера, имя которого не указывается, заявил, что после завершения учений Германия может передать тяжелую технику Украине, пишет CNN.

Берлин обещал Киеву 18 новейших танков A6 Leopard 2. Спикер подчеркнул, что украинские защитники были "высоко мотивированы" и использовали пятинедельное обучение "более чем эффективно". В течение последних пяти недель они тренировались по 12-14 часов в день шесть дней в неделю.

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Украинские военные прошли подготовку водителей, стрелков, техников, командиров и обслуживающего персонала для танков. Первоначально их учили маневрировать основным боевым танком в качестве водителей и командиров. По словам представителя, военные сказали, что управлять танками Leopard 2 было все равно, что "водить Mercedes".

В понедельник, 13 марта, они завершили свою последнюю тренировку по стрельбе. В результате они смогли достичь 82-85% меткости в боевых условиях.

"Это суперрезультат", - заявил спикер, добавив, что стрельба на тренажере существенно повысила прогресс бойцов.

Командование специальной подготовки Бундесвера воспользовалось опытом на тактическом уровне и опытом войны. Инструкторы также были очень мотивированы, потому что знали, "к чему готовили солдат".

Отмечается, что в 2022 году прошли обучение 1100 украинских военных. В этом году командная группа специальной подготовки Бундесвера хочет подготовить 9000 солдат.

Танки Leopard для Украины

На днях в Минобороны Испании также заявили, что первая группа украинских военнослужащих, обучающихся эксплуатации и обслуживанию танков Leopard 2A4, завершит обучение уже на этой неделе.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказывал, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Как известно, первые "леопарды" от Польши доставили в Украину 24 февраля 2023 года.

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