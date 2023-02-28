Сегодня в районе Днепро-Бугского лимана украинские военные уничтожили два моторных плавсредства вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Как сообщает Оперативное командование "Юг", обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно сложной.
"Периодически враг практикует и обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана. Также пытается испытывать судьбу на переоборудованных гражданских моторных плавсредствах, продвигая ДРГ между островами. Два таких плавсредства уничтожены нашими подразделениями", - говорится в сообщении.
В командовании напомнили, что оккупанты продолжают обстреливать правобережье: среди местных жителей в течение первой половины дня есть по меньшей мере четверо погибших и пятеро раненых.
"В результате обстрелов повреждены несколько частных и многоквартирных домов, админздания, детский сад, хозяйственные постройки, машины, системы коммуникаций", - добавили в ОК "Пивдень".
Уничтожены ДРГ оккупантов: детали
Недавно украинские военные уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась высадиться на остров в дельте Днепра. ДРГ пыталась высадиться на остров на гражданской моторной лодке.
Применение диверсионно-разведывательных групп российскими оккупантами в устье Днепра на Херсонщине есть постоянной тактикой врага. Так россияне пытаются истощать силы обороны и давить на население деоккупированной части области.