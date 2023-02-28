Диверсанты пытаются продвигаться между островами на переоборудованных гражданских моторных лодках.

Сегодня в районе Днепро-Бугского лимана украинские военные уничтожили два моторных плавсредства вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно сложной.

"Периодически враг практикует и обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана. Также пытается испытывать судьбу на переоборудованных гражданских моторных плавсредствах, продвигая ДРГ между островами. Два таких плавсредства уничтожены нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

Видео дня

В командовании напомнили, что оккупанты продолжают обстреливать правобережье: среди местных жителей в течение первой половины дня есть по меньшей мере четверо погибших и пятеро раненых.

"В результате обстрелов повреждены несколько частных и многоквартирных домов, админздания, детский сад, хозяйственные постройки, машины, системы коммуникаций", - добавили в ОК "Пивдень".

Уничтожены ДРГ оккупантов: детали

Недавно украинские военные уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась высадиться на остров в дельте Днепра. ДРГ пыталась высадиться на остров на гражданской моторной лодке.

Применение диверсионно-разведывательных групп российскими оккупантами в устье Днепра на Херсонщине есть постоянной тактикой врага. Так россияне пытаются истощать силы обороны и давить на население деоккупированной части области.

Вас также могут заинтересовать новости: