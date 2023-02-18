Вражеская группировка действовала под прикрытием и воспользовалась гражданской моторной лодкой.

Украинские военные уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась высадиться на остров в дельте Днепра.

Как отметило в своей сегодняшней сводке оперативное командование "Пивдень", ДРГ пыталась высадиться на остров на гражданской моторной лодке.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 70 огневых задач. При очередной попытке вражеской ДРГ высадиться на один из островов в дельте Днепра уничтожена переоборудованная гражданская моторная лодка вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам боевой работы вражеские позиции потеряли 10 военнослужащих, 2 беспилотных разведчика типа "Орлан-10", станции радиоэлектронной борьбы, противотанковый ракетный комплекс, крупнокалиберную артиллерийскую пушку-гаубицу.

Активизация вражеских ДРГ в водах Днепра

Отметим, что россияне продолжают пытаться прорваться в тыл украинской армии, используя для этого диверсионно-разведовательные группы (ДРГ). Ранее эксперты говорили, что чаще всего такие группировки будут появляться в приграничных областях Украины.

Буквально 23 декабря 2022 года в Сумской области была остановлена российская ДРГ, которая пыталась прорваться через границу.

Однако 1 февраля 2023 года в Генштабе констатировали активизацию российских ДРГ в устье Днепра на Херсонщине. Тогда ВСУ уничтожили пять легкомоторных лодок с ДРГ в районе островов в устье реки Днепр.

Также 8 февраля защитники Украины на юге уничтожили семь плавсредств россиян.

По данным главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, такими действиями россияне пытаются истощить силы украинской обороны.