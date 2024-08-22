Украинские вертолеты сбивают 'шахедов': в сети впервые показали видео

Речь идет о Ми-8, который оснащен носовой пулеметной турелью, а также то, что "охота" была удачной.

Украинские вертолеты привлекаются к отражению российских дальнобойных атак дронами-камикадзе Shahed-136. В сети появилось видео "охоты" вертолетов на "шахедов".

Время, место и даже принадлежность вертолета к конкретным силам или роду войск неизвестна. Речь идет о Ми-8, который оснащен носовой пулеметной турелью, а также то, что "охота" была удачной.

В частности, на видео зафиксировано, как вертолет догоняет цель, после чего пулеметчик открывает огонь и после нескольких длинных очередей уничтожает цель, которая взрывается снизу по курсу. На пилотах американские шлемы HGU-56/P, что свидетельствует о том, что это украинцы, пишет Defense Express.

Носовая пулеметная турель является штатной для части военных Ми-8. В частности даже обновленные украинские Ми-8МТВ2 шли с ней несмотря на, вместе с дополнительным бронированием, новым радионавигационным оборудованием, поисковым прожектором и системами защиты от зенитных ракет еще до полномасштабного российского вторжения.

Сама платформа Ми-8 позволяет установку значительно более мощного пулеметного вооружения. Например, в РФ демонстрировали просто увешанную пулеметами версию Ми-8АМТШ-ВН в 2021 году: в боковые двери и на фермах вооружения - 12,7-мм "Корд", а на пилонах УПК-23-250 под двуствольную 23-мм автоматическую пушку.

Но для поражения Shahed-136, как показывает практика, достаточно и одного пулемета калибром 7,62-мм, так как судя по всему, огонь ведется из вертолетной версии ПКТ. Более того, в эту же курсовую турель возможна установка одноствольного 12,7-мм А-12.7, но это также вполне может быть избыточным, потому что не надо забывать о вопросе загазованности кабины.

Война в Украине - новости

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвинулись на 28-35 км в Курской области. Сообщалось, что украинские воины уже освободили более 90 российских населенных пунктов.

Одной из целей Украины в этой операции было отвлечение российских войск с напряженных участков на Донбассе. Однако пока, по данным аналитиков и военных, активность врага на востоке, в частности, на Покровском направлении, не снижается, за минувшие сутки российские войска заняли еще три села.

Как писало AP, некоторые командиры заявляют, что Украина продолжает терять позиции на восточном фронте, в частности, и из-за плохо обученных новобранцев.

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