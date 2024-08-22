Недавно призванные на военную службу украинцы далеки от закаленных в боях бойцов.

Некоторые украинские военные, которые недавно попали в армию, отказываются стрелять по врагу. Есть и те, кому трудно собрать оружие или координировать основные боевые движения. Отдельные бойцы даже покидают свои посты или поле боя вообще.

Об этом The Associated Press рассказали командиры ВСУ, объясняя, почему Украина продолжает терять драгоценные позиции вдоль восточного фронта. В этом командиры частично обвиняют плохо обученных новобранцев, набранных во время недавней мобилизации, а также очевидное преимущество России в боеприпасах и авиации.

"Некоторые люди не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но огонь не открывают. Поэтому наши мужчины погибают. Когда они не используют оружие, они неэффективны", - сказал разочарованный командир батальона 47-й украинской бригады.

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К проблемам добавляется и огромное преимущество России в живой силе и ее готовность идти на ошеломляющие потери в обмен на захват малых объектов.

Недавно призванные на военную службу украинцы далеки от закаленных в боях бойцов, которые пошли на войну в первый год полномасштабного вторжения. Новобранцам не хватает даже минимального уровня подготовки, отмечают командиры и солдаты четырех бригад, которые обороняют район Покровска.

По их словам, им приходится планировать операции с пехотой, которая не умеет стрелять по мишеням и не знает базовой топографии. Некоторым из них не хватает веры в боевые планы начальства и они уходили с подготовленных позиций. Командиры на местах разочарованы качеством новых призывников, которых отправляют на передовую территориальные центры комплектования.

"Главная проблема - это инстинкт выживания прибывших. Раньше люди могли стоять до последнего момента, чтобы удержать позицию. Сейчас, даже когда идут легкие обстрелы огневых позиций, они отступают", - пояснил военный 110-й бригады.

Однако он признает, что не все бегут с поля боя - мотивированные люди все же попадаются, но их очень-очень мало.

В то же время военный эксперт аналитического центра "Центр оборонных стратегий" Виктор Кевлюк утверждает, что подготовка новобранцев является адекватной, командиры бригад просто "ищут объяснения тактических провалов".

"Так же командир бригады имеет соответствующие инструменты для морального воздействия. Если все эти процессы будут налажены в бригаде, то существенных проблем не будет. Если эти механизмы дают сбой, мы читаем о негативе в соцсетях", - добавил он.

Потеря села Прогресс в Покровском районе является последним примером потери территории, в которой командиры обвиняют новобранцев. Подразделения 31-й бригады отошли в плохо скоординированном маневре, что побудило 47-ю бригаду вступить в бой и попытаться стабилизировать линию. Подобный сценарий разворачивался в мае в селе Очеретино.

По словам одного из командиров, новые бойцы не только неопытны в стрельбе, они также не научились координировать боевые задачи в малых группах или использовать даже простые тактики.

"С командного пункта я хотел бы отдавать приказы малым (пехотным) группам, но я не уверен, способны ли они выполнять эти приказы, потому что им не хватает координации и связи. Иногда я хочу застрелиться", - отмечает он.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснял, что цель россиян состоит в том, чтобы "разрезать" украинскую группировку в Донецкой области на две составные части - условный север и юг. Враг продолжает продвигаться в сторону Покровска, и у местного населения осталась всего одна-две недели для эвакуации.

Bild пишет, что россияне ради захвата Покровска жертвуют другими направлениями на Донбассе. "Мадьяр" заявил, что россияне устроили Покровское побоище.

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