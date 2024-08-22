По мнению Мусиенко, активная работа Украины с Глобальным Югом может не понравиться Путину.

Российская Федерация, вероятно, готовится к массированному удару по Украине на День Независимости - руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко обратил внимание, что враг осуществляет учебные полеты стратегической авиации.

"Риски есть. Ими нельзя пренебрегать. Есть признаки того, что Россия готовится к удару", - сказал он РБК-Украина.

По словам Мусиенко, Россия в любом случае накапливает ракеты, а вражеская авиация осуществляет полеты, цель которых то, что россияне время от времени должны перебазировать свои самолеты. Это связано с тем, что Силы обороны атакуют российские военные аэродромы дронами. В частности, под ударом был аэродром "Оленья" на севере РФ. Также было несколько других атак, о которых, по словам эксперта, рассказывал начальник ГУР Кирилл Буданов.

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"Но учебные полеты осуществляются, запасы готовятся. То есть возможности для осуществления такого удара обычно у врага есть. Потому что прошел определенный период времени и запас ракет, который они сейчас могли накопить, может составлять около 100 ракет. Я имею в виду готовые к применению, которые там могут быть снаряжены", - сказал Мусиенко.

Он добавил, что 23 августа, накануне Дня Независимости Украины, Киев планирует посетить премьер-министр Индии Нарендра Моди. По мнению Мусиенко, такая активная работа Украины с Глобальным Югом может не понравиться кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

При этом, по словам специалиста, Россия, как правило, осуществляла обстрелы до или после знаковых для Украины дат.

"Но конечно, этот период времени несколько рискованный. И это нужно понимать. Потому что совпадают определенные факторы, которые могут свидетельствовать, что предупреждение со стороны США не просто формальность", - добавил Мусиенко.

Опасность на День Независимости

Как сообщал УНИАН, Посольство США в Киеве предупредило своих граждан, находящихся в Украине, о повышенной опасности из-за российских атак в ближайшие дни. Капитан запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что американцы, скорее всего, имеют проверенную информацию. Он отметил, что американцы редко делают заявления о потенциальных массированных обстрелах. Впрочем, если такое заявление есть, к нему следует отнестись серьезно.

Рыженко назвал лучшим примером и "возможно уроком", что западные союзники имеют достоверную информацию, их предупреждения накануне полномасштабного вторжения России. Тогда президент США Джо Байден "чуть ли не в прямом эфире" говорил, что Украине надо обратить внимание на Гостомель, который оккупанты попытаются захватить почти в первую очередь.

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