Потерь украинской авиации нет.

В Херсонской области украинская авиация нанесла удар по складу боеприпасов и скоплению врага.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Днем по Одесской парой вражеских истребителей Су-30 был нанесен удар четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31. Ракеты нейтрализован, после чего они погрузились в море. Парой наших штурмовиков нанесен удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки на Херсонщине. 3 вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет "воздух-воздух", - говорится в сообщении.

Потерь украинской авиации нет. "Но именно эти ракеты вызвали разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина, и пожар в поле за городом. Спасательными подразделениями пожар оперативно ликвидирован. Других жертв нет", - добавили в ведомстве.

Во время выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач "отминусовано" 30 россиян, 122 мм гаубицу, реактивную систему залпового огня "Ураган", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых склады боеприпасов.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Враги обстреливали военные и гражданские объекты.

Защитники Украины давали достойный отпор врагам, в частности, были уничтожены 155 крылатых ракет, 676 беспилотников оперативно-тактического уровня и 1 649 танков.

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