Захватчики в течение суток совершили 40 обстрелов только из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация и ракетные войска сегодня мощно ударили по нескольким районам сосредоточение российских оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток враг нанес один ракетный и 10 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и четыре склада боеприпасов российских оккупантов.

Потери РФ в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, потери России за время полномасштабной войны против Украины составили уже примерно 348 тыс. 300 человек. За прошедшие сутки было уничтожено, в том числе 15 танков, 19 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских систем врага.

Российские оккупанты на Купянском направления массово болеють на так называемую "мышиную лихорадку" - во многих подразделениях зафиксирована вспышка этого заболевания.

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