За прошедшие сутки ликвидировано более трех десятков оккупантов, уничтожена зенитная установка, танки, пушки и миномет.

За прошедшие сутки силы обороны уничтожили вышку спутниковой связи и другую технику оккупантов на юге Украины.

Как сообщили в Силах обороны юга, украинские защитники удерживают позиции на левобережье Днепра и наносят огневые поражения противнику. Враг время от времени прибегает к штурмовым действиям, но получает отпор.

В частности, за прошедшие сутки ликвидировано 35 оккупантов. Уничтожена зенитная установка "ЗУ-23-2", два танка, три пушки, миномет, 8 единиц автомобильной техники, комплект антенной системы спутниковой связи и вышка спутниковой связи.

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Также на левобережье Херсонщины группа ударных БПЛА пограничников "NOY" нанесла огневое поражение по технике захватчиков. Прицельными сбросами боеприпасов уничтожены вражеская САУ, грузовик и одна единица спецтехники.

Россияне на левобережье продолжают укреплять и обустраивать свои позиции резервами. Захватчики ведут наблюдение за ВСУ и не прекращают давить артиллерийскими обстрелами и дроновыми ударами.

Также враг продолжает террор гражданского населения.

"Применил два FPV-дрона и сбросил с БпЛА различных модификаций три осколочных боеприпаса по населенным пунктам правобережья Херсонщины и Куцурубской громаде Николаевской области. Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано", - рассказали украинские военные.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты совершили десять артиллерийских обстрелов населенных пунктов. Большинство из них пришлось на Херсон. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы и частное предприятие, погиб гражданский человек.

Обстреляны также Чернобаевка Херсонской области, где поврежден частный дом, и Очаков в Николаевской – нанесены разрушения зданиям в рекреационной зоне побережья.

В Черном и Азовском морях ситуация остается пока без изменений – на боевом дежурстве находится всего три корабля, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Уничтожение вражеской техники на юге Украины - детали

Накануне на юге ВСУ уничтожили важную технику противника, среди которой - тяжелая огнеметная система "Буратино", два танка, шесть пушек, наблюдательный "Муром-М", станковый автоматический гранатомет, разведывательный БПЛА "Суперкам", 16 единиц автобронетехники, три наблюдательных пункта и место хранения горюче-смазочных материалов.

Как известно, Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, нанося огневое поражение противнику, который время от времени прибегает к штурмовым действиям.

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