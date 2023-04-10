Мама украинского бойца не смогла сдержать крик радости, узнав, что ее ребенок наконец-то вырвался из рук оккупантов.

Солдат Вооруженных сил Украины растрогал первым разговором с мамой после возвращения из плена РФ в рамках обмена, который удалось организовать в понедельник, 10 апреля.

Ролик опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. Парень, едва сдерживая слезы, проговорил: "Мамуля, я в Украине".

В ответ - слышны радостные крики и всхлипы женщины, теперь она знает, что ее ребенок, наконец-то, вырвался из плена врага: "Я знала, я верила", - кричит она.

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Также боец ВСУ интересуется о пополнении, которое должно было осчастливить семейство, и узнает, что у них "девочка".

Как известно, сегодня украинским властям удалось вернуть из плена не мало наших защитников. Радостные моменты удалось "поймать" на фото:

Сегодня украина вернула домой 100 защитников и защитниц

Напомним, что в рамках сегодняшнего обмена домой из плена РФ удалось вернуть 20 женщин-военнослужащих и еще 80 солдат-мужчин.

В частности, Украина обменяла оккупантов на "цвет" своей нации - защитников Мариуполя, Гостомеля, героев, оборонявших завод "Азовсталь". Также удалось вернуть домой 9 офицеров.

Как уточнил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, по состоянию на 10 апреля удалось освободить 2 105 украинцев.

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