Средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое украинским бойцам.

Украинцы собрали 270 млн грн через приложение "Дию" на поддержку армии в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Донаты для украинской армии через приложение "Дия". Мы уже собрали 270 миллионов гривен и передали в фонд "Вернись живым", который хорошо знает потребности военных на разных направлениях, закупает все необходимое и быстро доставляет нашим бойцам", - написал он.

По его словам, за эти средства закупили 17 206 бронежилетов, 5 660 шлемов, 2783 дроны, 11 беспилотных авиационных комплексов, 4314 единиц тепловизионной и дневной оптики, 16 728 единиц средств связи, 6 серверов для войск связи ВСУ, 1789 ноутбуков.

Кроме этого, армия получила планшеты и смартфоны для артиллеристов и операторов БПЛА (2763 единиц), снайперское оборудование (356 единиц), генераторы, аккумуляторы и источники питания (1922 единицы), оргтехнику и сетевое оборудование для командных пунктов, пунктов разведки, связи (7514 единиц), медикаменты и кровоостанавливающие средства, а еще внедорожники, адаптированные для украинских воинов.

Напомним, Starlink намерена открыть представительство в Украине.

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