Авдеевская "мясорубка" является выгодной для Украины с военной точки зрения, ведь перемалывает российскую армию.

В битве за Авдеевку снова наступила фаза очень интенсивных боев, в которых Силам обороны удается наносить агрессору потери в соотношении 10 к 1. Об этом заявил ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий в интервью "Фокусу".

По его словам, в Авдеевке ВСУ удалось поймать россиян в ловушку в девятом микрорайоне. Там образовался узкий коридор контролируемой противником территории, выйти живыми из которого русские вряд ли смогут. При этом Дикий утверждает, что ВСУ провели ряд успешных контратак, устраняя угрозу на этом участке.

"Таким образом Авдеевка вернулась к тому состоянию, в котором она находится уже последние месяцы. А это состояние такой действительно страшной мясорубки, в середине которой конечно очень трудно находиться. Но с военной точки зрения, эта мясорубка для нас является очень выгодной, потому что соотношение потерь достигает 1 к 10. За каждого нашего погибшего защитника погибает 10 орков", – говорит обозреватель.

Видео дня

По словам Дикого, для Украины будет смысл в продолжении обороны Авдеевки до тех пор, пока сохраняется маршрут обеспечения гарнизона по трассе, идущей через село Орловка. Хотя эта трасса простреливается врагом, ВСУ в битве за Бахмут научились пользоваться таким логистическим маршрутом.

"Логистика работает очень удачно: постоянно подвозятся боекомплекты и эвакуируются раненые. Пока логистика налажена, то держать Авдеевку и Коксохим можно достаточно долго, а враг будет нести огромные потери", – говорит Дикий.

Битва за Авдеевку: последние новости

Как писал УНИАН, поля вокруг Авдеевки покрытые телами погибших россиян, которые никто не забирает. Они попримерзали к земле, создавая собой адские пейзажи вокруг разрушенного города.

Украинские защитники рассказывают, что российские войска продолжают вести масштабные пехотные "мясные штурмы" вокруг Авдеевки. На одном участке за день могут уничтожать по 40-70 россиян, но уже на следующий день на штурм идет новая группа смертников.

Вас также могут заинтересовать новости: