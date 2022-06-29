В Сумской области сбит вражеский ударный беспилотник, который нес взрывчатку.
Коптер враги сбили из стрелкового оружия, говорится на канале Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
По данным ГПСУ, на месте падения дрона осталась большая воронка, а от самого летательного аппарата не осталось почти ничего.
"...Пограничный наряд заметил приближение вражеского коптера на одном из направлений госрубежа. По воздушной цели был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия...", - поделились в ведомстве.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. Противники также обстреливали со своей территории Сумскую область.
В частности, 25 июня стало известно, что с территории РФ вертолеты обстреляли село, расположенное в Краснопольской громаде Сумщины, были разрушения.
Стоит отметить, что защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. На нашей земле уже уничтожено 35 тыс. 450 врагов, 185 вражеских вертолетов и 640 беспилотников оперативно-тактического уровня.