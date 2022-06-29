Вражеский беспилотник сбили из стрелкового оружия, отметили в Государственной пограничной службе Украины.

В Сумской области сбит вражеский ударный беспилотник, который нес взрывчатку.

Коптер враги сбили из стрелкового оружия, говорится на канале Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

По данным ГПСУ, на месте падения дрона осталась большая воронка, а от самого летательного аппарата не осталось почти ничего.

"...Пограничный наряд заметил приближение вражеского коптера на одном из направлений госрубежа. По воздушной цели был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия...", - поделились в ведомстве.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. Противники также обстреливали со своей территории Сумскую область.

В частности, 25 июня стало известно, что с территории РФ вертолеты обстреляли село, расположенное в Краснопольской громаде Сумщины, были разрушения.

Стоит отметить, что защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. На нашей земле уже уничтожено 35 тыс. 450 врагов, 185 вражеских вертолетов и 640 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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