Правоохранители рекомендуют во время Пасхальных праздников слушать богослужения онлайн из-за угрозы ракетных ударов российских оккупантов по храмам.
Как отметил начальник отдела обеспечения общественной безопасности Национальной гвардии Украины Александр Гриценко на брифинге, правоохранители готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка во время проведения пасхальных праздников.
"По нашему мнению, посещение богослужений сейчас нецелесообразно", - сказал Гриценко.
Он выразил надежду, что граждане понимают ситуацию, которая сложилась сейчас, и посмотрят богослужения в режиме онлайн.
"Сейчас не то время, когда можно гражданам посещать массово культовые сооружения и другие заведения, потому что Российская Федерация наносит постоянно ракетные удары и никто пока не огражден от этого", - подчеркнул начальник отдела обеспечения общественной безопасности Национальной гвардии Украины.
Напомним, в ПЦУ призывали не проводить службы ночью на Пасху и не скапливаться в храмах.