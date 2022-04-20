Сейчас не то время, когда можно гражданам посещать массово культовые сооружения и другие заведения, потому что РФ наносит постоянно ракетные удары.

Правоохранители рекомендуют во время Пасхальных праздников слушать богослужения онлайн из-за угрозы ракетных ударов российских оккупантов по храмам.

Как отметил начальник отдела обеспечения общественной безопасности Национальной гвардии Украины Александр Гриценко на брифинге, правоохранители готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка во время проведения пасхальных праздников.

"По нашему мнению, посещение богослужений сейчас нецелесообразно", - сказал Гриценко.

Он выразил надежду, что граждане понимают ситуацию, которая сложилась сейчас, и посмотрят богослужения в режиме онлайн.

"Сейчас не то время, когда можно гражданам посещать массово культовые сооружения и другие заведения, потому что Российская Федерация наносит постоянно ракетные удары и никто пока не огражден от этого", - подчеркнул начальник отдела обеспечения общественной безопасности Национальной гвардии Украины.

Напомним, в ПЦУ призывали не проводить службы ночью на Пасху и не скапливаться в храмах.

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