Данный корабль не является носителем ракет "Калибр", но он перевозит военные грузы, технику, личный состав, отметил обозреватель.

Атака морских дронов на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске - это унизительная пощечина системе безопасности России.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в особенности для тех, кто даже после такой атаки "чем-то недовольны".

"Мол, это же не носитель "Калибров"! В этой связи я бы хотел отметить, что, во-первых, сам факт данного инцидента в порту Новороссийска говорит о том, что этот город уже не относится к глубоко-тыловому. Во-вторых, это унизительная пощечина системе безопасности России, которой, по ходу, вообще в этой пока стране не существует", - отметил он.

При этом эксперт акцентировал на то, что, действительно, данный корабль не является носителем ракет "Калибр", но он перевозит военные грузы, технику, личный состав.

"А главное, это старый, советских времён корабль, построенный в 1976 в Гданьске! Сегодня ни одна российская верфь не способна строить такие корабли!" - добавил Коваленко.

Атака на корабли РФ 4 августа - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 4 августа Новороссийск проснулся от серии громких взрывов. Стало известно об атаке морских дронов на корабли РФ.

После появилась информация, что это Служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой был поврежден большой вражеский десантный корабль "Оленегорский горняк".

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