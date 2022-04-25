14 марта при выполнении боевого задания Су-25 Василюка был сбит вражескими ПВО над Волновахой, он получил ранение и попал в плен к оккупантам.

Украинский пилот Роман Василюк освобожден из плена.

Как сообщает ГУР Министерства обороны Украины, подполковник Роман Василюк – украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражескими ПВО над Волновахой Донецкой области.

Василюк смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам.

"Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До своего освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка. 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Василюк получает надлежащую медицинскую помощь и встретился со своей семьей.

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. За месяц хотелось бы вернусь в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", – отметил пилот.

Напомним, накануне состоялся 6-й обмен пленными из РФ. Домой вернулись 19 украинцев: 10 военных и 9 гражданских.

В русском плену сейчас находятся около тысячи гражданских украинцев, половина из которых женщины, и 700 военных. Украина требует от РФ отпустить и передать украинской стороне гражданских без всяких условий.

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