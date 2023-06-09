Россия перегруппировывает и укрепляет позиции на юго-востоке Запорожской области, где Киев наносит один из своих основных ударов.

Украинские силы прощупывали российскую оборону, пока Киев искал слабые места, которые могли позволить ему прорвать российские позиции и вернуть себе оккупированную территорию в рамках своего долгожданного контрнаступления.

Издание The Wall Street Journal пишет, что после нескольких месяцев обороны украинские силы впервые начали задействовать в боевых действиях западную бронетехнику и подразделения, обученные Западом, что ознаменовало начало контрнаступления против оккупационных российских войск.

В последние дни украинские силы активизировали атаки вдоль линии фронта на востоке и юге страны, стремясь захватить укрепившиеся российские позиции. Тем временем Служба внутренней безопасности Украины опубликовала информацию, согласно которой российские диверсанты несут ответственность за разрушение плотины на юге Украины, которая затопила участок земли.

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Представитель украинских военных капитан Валерий Шершень заявил, что Россия перегруппировывает и укрепляет позиции на юго-востоке Запорожской области, где Киев наносит один из своих основных ударов.

"Мы зондируем, ищем слабые места. Когда мы их найдем, мы начнем контратаку", — сказал Шершень.

В восточной части Донецкой области украинские силы вторгаются в район Бахмут, который Россия недавно взяла под свой контроль после 10 месяцев ожесточенных городских боев. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул эти достижения в своем вечернем обращении.

"Донецкая область — очень тяжелые бои", — сказал он. "Но результат есть, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат! Бахмут - молодец. Шаг за шагом."

Зеленский предупредил, что результаты контрнаступления могут занять некоторое время и дорого обойтись.

Украина стремится вытеснить российские войска с части почти 20% украинской территории, которую они в настоящее время занимают, в ходе наступления, которое, по прогнозам военных стратегов, может продолжаться несколько месяцев. Ставки высоки для Киева, который должен показать своим западным покровителям, что он может превратить миллиарды долларов военной и финансовой помощи в "дивиденды" на поле боя.

Военные аналитики ожидают, что украинские силы проведут разведку в нескольких районах вдоль линии фронта, прежде чем вводить дополнительные силы, если почувствуют возможность прорыва. Украинцы также могли использовать ложные маневры, чтобы перетянуть российские силы и сковать их, нанося удары в другом месте.

Россия подготовилась к наступлению Украины, вырыв траншеи и установив минные поля на юге и востоке страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что его силы нанесли тяжелые потери украинским войскам в Запорожской области и не позволили им прорваться. Если Украине не удастся добиться прорыва, давление на Зеленского может усилиться, чтобы заставить его договориться о прекращении войны.

ВВС Украины заявили, что ночью Россия нанесла удары по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины, используя 16 боевых беспилотников и шесть крылатых ракет. По его словам, четыре ракеты и 10 беспилотников были сбиты. В результате удара по Житомирской области погиб один человек, сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Начав наступление, Украина борется с последствиями разрушения плотины, затопившей часть территории на юге страны, включая областной центр Херсон. Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации, заявил, что в пятницу уровень воды достиг своего пика: за ночь уровень воды упал на 20 сантиметров. Он добавил, что на данный момент затоплено более 3600 домов.

Некоторые инженеры-строители и специалисты по взрывчатым веществам считают, что разрушение Каховской плотины было вызвано преднамеренным нападением, а не дефектом конструкции. Украина обвиняет Россию во взрыве плотины, что усугубило гуманитарный кризис, вызванный войной, и окажет долгосрочное воздействие на местную окружающую среду.

Служба внутренней безопасности Украины опубликовала предполагаемый перехват телефонного разговора между российскими военными, в котором один из спикеров говорит, что ответственность за разрушение плотины несет российская диверсионная группа. Минобороны России не сразу ответило на просьбу прокомментировать предполагаемый радиоперехват. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил заявление Кремля о том, что дамбу взорвали украинские диверсанты.

По словам Прокудина, спасательные работы в Херсоне осложняются продолжающимися российскими нападениями на регион, в результате которых в четверг погибли два человека. Российские силы обстреляли точку эвакуации, которую Зеленский посетил несколькими часами ранее. Зеленский в своем ночном обращении раскритиковал реакцию международных организаций на катастрофу.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Минобороны РФ заявило, что утром 4 июня началось контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Москве путают отдельные успехи ВСУ на поле боя с контрнаступлением. Он заверил, что освободительная операция еще не началась, и что старт этих действий будет виден.

9 июня аналитики Института изучения войны отметили, что украинские военные якобы провели контрнаступательные операции с различными результатами по крайней мере на трех участках фронта в рамках более широких контрнаступательных усилий.

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