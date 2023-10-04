Благодаря новой помощи украинское государство может частично устранить острую нехватку вооружения, отметили журналисты.

Украина получит от США много конфискованного иранского оружия, а также боеприпасы.

Это поможет нашему государству частично устранить острую нехватку вооружения, пишет CNN в среду, 4 октября, ссылаясь на сведения американских чиновников.

"США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов, что может помочь преодолеть критическую нехватку, с которой сталкиваются украинские военные, поскольку они ожидают дополнительных денег и оборудования от США и их союзников", - узнали журналисты.

Видео дня

По словам собеседников издания, Центральное командование США может объявить о такой политике уже на этой неделе.

Важные новости Украины насчет войны - сейчас это стоит знать

США помогают Киеву противодействовать вооруженной агрессии со стороны РФ, в частности, предоставляют вооружение и техники. В то же время Иран стал союзником России - россияне получили от иранской стороны дроны-камикадзе и активно используют их для ударов по украинской земле.

В конце сентября стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов наложило санкции на пять организаций и двух физических лиц, находящихся на иранской территории, в Гонконге, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, которые причастны к транснациональной сети по производству беспилотников в Иране.

Вас также могут заинтересовать новости: