США ввели санкции против сети по производству дронов в Иране / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В среду, 27 сентября, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на пять организаций и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китае, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые причастны к транснациональной сети по производству дронов в Иране

Как сообщили в американском Минфине, эти компании и лица организовывали закупки компонентов для иранской программы по производству беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что Иран поставляет России БпЛА Shahed-136 для поддержки незаконного вторжения РФ в Украину. Один из двигателей, закупленных сетью, был найден в остатках Shahed-136, который недавно был сбит в небе над Украиной.

"БпЛА иранского производства продолжают оставаться ключевым инструментом для России в ее атаках по Украине, включая те, которые терроризируют граждан Украины и атакуют ее критически важную инфраструктуру. Соединенные Штаты в координации с нашими союзниками и партнерами будут настаивать на привлечении к ответственности тех, кто способствует передаче Ираном своих БпЛА России, его помощникам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим акторам", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон. 

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Под санкции США попали такие компании:

  • иранская Pishgam Electronic Safeh,
  • гонконгская Hongkong Himark Electron Model Limited,
  • турецкая Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
  • турецкая Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi,
  • Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, Штаты ввели санкции и против гражданина Китая Фань Яна и гражданина Ирана Хамида Резы Джанггорбани.

Санкции против Ирана

В последние месяцы на Иран был наложен ряд санкций из-за поставок вооружения России. Не осталась в стороне и Украина. В мае президент Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет.

В июле 2023 года Совет Евросоюза создал новый режим санкций против Ирана на фоне поддержки российской войны против Украины. В частности, был запрещен экспорт деталей, используемых в производстве дронов из стран ЕС в Иран. 

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