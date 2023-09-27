В среду, 27 сентября, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на пять организаций и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китае, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые причастны к транснациональной сети по производству дронов в Иране.
Как сообщили в американском Минфине, эти компании и лица организовывали закупки компонентов для иранской программы по производству беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что Иран поставляет России БпЛА Shahed-136 для поддержки незаконного вторжения РФ в Украину. Один из двигателей, закупленных сетью, был найден в остатках Shahed-136, который недавно был сбит в небе над Украиной.
"БпЛА иранского производства продолжают оставаться ключевым инструментом для России в ее атаках по Украине, включая те, которые терроризируют граждан Украины и атакуют ее критически важную инфраструктуру. Соединенные Штаты в координации с нашими союзниками и партнерами будут настаивать на привлечении к ответственности тех, кто способствует передаче Ираном своих БпЛА России, его помощникам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим акторам", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.
Под санкции США попали такие компании:
- иранская Pishgam Electronic Safeh,
- гонконгская Hongkong Himark Electron Model Limited,
- турецкая Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
- турецкая Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi,
- Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC из Объединенных Арабских Эмиратов.
Кроме того, Штаты ввели санкции и против гражданина Китая Фань Яна и гражданина Ирана Хамида Резы Джанггорбани.
Санкции против Ирана
В последние месяцы на Иран был наложен ряд санкций из-за поставок вооружения России. Не осталась в стороне и Украина. В мае президент Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет.
В июле 2023 года Совет Евросоюза создал новый режим санкций против Ирана на фоне поддержки российской войны против Украины. В частности, был запрещен экспорт деталей, используемых в производстве дронов из стран ЕС в Иран.