Кроме нескольких компаний, под санкции попали граждане Китая и Ирана.

В среду, 27 сентября, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на пять организаций и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китае, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые причастны к транснациональной сети по производству дронов в Иране.

Как сообщили в американском Минфине, эти компании и лица организовывали закупки компонентов для иранской программы по производству беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что Иран поставляет России БпЛА Shahed-136 для поддержки незаконного вторжения РФ в Украину. Один из двигателей, закупленных сетью, был найден в остатках Shahed-136, который недавно был сбит в небе над Украиной.

"БпЛА иранского производства продолжают оставаться ключевым инструментом для России в ее атаках по Украине, включая те, которые терроризируют граждан Украины и атакуют ее критически важную инфраструктуру. Соединенные Штаты в координации с нашими союзниками и партнерами будут настаивать на привлечении к ответственности тех, кто способствует передаче Ираном своих БпЛА России, его помощникам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим акторам", – заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

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Под санкции США попали такие компании:

иранская Pishgam Electronic Safeh,

гонконгская Hongkong Himark Electron Model Limited,

турецкая Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

турецкая Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi,

Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, Штаты ввели санкции и против гражданина Китая Фань Яна и гражданина Ирана Хамида Резы Джанггорбани.

Санкции против Ирана

В последние месяцы на Иран был наложен ряд санкций из-за поставок вооружения России. Не осталась в стороне и Украина. В мае президент Зеленский инициировал введение санкций против Ирана на 50 лет.

В июле 2023 года Совет Евросоюза создал новый режим санкций против Ирана на фоне поддержки российской войны против Украины. В частности, был запрещен экспорт деталей, используемых в производстве дронов из стран ЕС в Иран.

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