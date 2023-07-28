Сейчас две украинские правозащитные коалиции при поддержке USAID задокументировали более 40 тысяч случаев военных преступлений России с 24 февраля 2022 года.

Агентство США по международному развитию (USAID) отправит в Украину девять автономных дронов Skydio для документирования военных преступлений России.

Как сообщает пресс-служба USAID, беспилотники Skydio 2 + оснащенные 4K камерами будут переданы Офису генпрокурора Украины.

"Они помогут Офису генпрокурора задокументировать более 115 тысяч случаев разрушения гражданской инфраструктуры, а также доказательства нарушений прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях", – говорится в сообщении USAID.

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Сейчас две украинские правозащитные коалиции при поддержке USAID задокументировали более 40 тысяч случаев военных преступлений России с 24 февраля 2022 года. USAID также участвует в совместных визитах по документированию военных преступлений с офисом Уполномоченного по правам человека в Украине.

Военные преступления России в Украине

После начала полномасштабной войны между Украиной и РФ рашисты совершили множество военных преступлений: убийства гражданских, пытки детей, обстрелы домов мирных жителей, разрушение больниц, школ и осуществление экоцида.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден тайно распорядился передать доказательства военных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Украине, в Международный уголовный суд в Гааге.

В Украине уже были вынесены судебные приговоры российским военным, которые убивали гражданских во время оккупации северных областей Украины.

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