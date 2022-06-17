По его словам, конкретные образцы будут поставлены после того, как украинские военные пройдут учения.

Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью dpa.

Издание отмечает, что Берлин сталкивается с резкой критикой со стороны Киева относительно темпов поставок и типа оружия. Украинская сторона неоднократно призывала к отправке немецких танков и самолетов, однако Германия пока санкционировала лишь поставку зенитных танков.

Шольц ответил на вопрос, получит ли Украина тяжелое вооружение вовремя, чтобы изменить ситуацию на Донбассе.

"Она прибудет вовремя...Вы знаете, что уже имеется длинный список клиентов, которые ждут оружие через два и три года", - отметил он, имея в виду, что протокол доставки должен был быть изменен в пользу Украины.

По его словам, конкретные образцы будут поставлены после того, как украинские военные пройдут учения.

Он отметил, что нужно изменить приоритет того, кто первым получит немецкое оружие.

"Конкретные вещи, которые мы можем поставить сейчас, будут доставлены после обучения... Без обучения вы не можете использовать это оружие".

"Мы поставим противоракетную систему, которая способна спасти Одессу или Киев. Мы также решили вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, что мы поставим реактивные системы залпового огня", - добавил Шольц.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что Германия будет продолжать поддержку Украины столько, сколько понадобится ей в борьбе за независимость.

Ожидается, что в этом году Берлин передаст новейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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