Украинской стороне переданы беспилотники для разминирования, отметил глава Минобороны Украины.

Министерство обороны Дании передало 6 дронов для разминирования в рамках пакета помощи Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем аккаунте в Тwitter сообщил, что эти беспилотники являются новейшими вариантами для использования при разминировании территории.

"Эти беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов. Это последний инновационный подход к обследованию территорий", - отмечает чиновник.

Украинский министр поблагодарил своих коллег за помощь. Предположительно, речь идет о дронах для разминирования, которые были в новом пакете военной помощи для контрнаступления на почти 250 миллионов долларов. В него вошли, в частности, техника для разминирования, полевые мосты, средства на ПВО и боеприпасы.

Резников разместил видео, где показана работа дронов. Военные отмечают, что дрон обследует территорию на наличие взрывчатых предметов и выводит информацию на экран.

Видна слаженная работа различных подразделений для выявления взрывоопасных предметов, которые российские оккупанты оставляют на украинской земле, а также их уничтожение.

Помощь украинцам - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, это уже далеко не первая помощь, которую оказывает Дания Украине. Министерство обороны Дании 30 июня сообщило, что страна готова выделить 1,3 млрд датских крон (около 190 миллионов долларов) на новый пакет оборонной поддержки Украине, который будет включать боеприпасы и военное оборудование.

Этот пакет сформирован на основе потребностей и запросов Украины, диалога с международными партнерами и военно-профессиональных рекомендаций Министерства обороны.

В него, в частности, войдут ракеты противовоздушной обороны. В ближайшие недели Украина получит десятки танков, которые будут поставлены в сотрудничестве Дании и Германии.

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