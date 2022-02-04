В то же время секретарь СНБО отмечает, что Украина обязательно будет возвращать себе Крым, но каким образом - это еще будет зависеть от многих факторов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отмечает, что Украина пока не планирует военных операций по возвращению временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Отвечая на вопрос, велись ли с ним разговоры о вхождении украинской армии во временно оккупированный Россией Крым, Залужный отметил: "Нет. Должен успокоить и президента Российской Федерации, и жителей Российской Федерации о том, что никаких распоряжений, никаких разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской области или во временно оккупированный Крым, - таких разговоров не велось и таких планов не разрабатывалось. Ни одного".

Читайте такжеПутину сейчас не выгодно идти в "жесткую историю массивных военных провокаций" - КлимкинВ свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пояснил, что если разворачивать такие операции, то "обязательно будут жертвы среди мирного населения". "Мы ответственная страна, мы не можем этого допустить", - подчеркнул он.

На вопрос, готовилась ли военная операция по освобождению Крыма Украиной, Данилов отметил, что Крым - это украинская земля и "мы спокойно, взвешенно будем делать все, чтобы Крым, так же как оккупированная территория Донецкой и Луганской области, вернулись домой".

"И мы это обязательно сделаем. Каким образом - это будет зависеть от нас... Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем, - на сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом: будет ли это военный путь, будет ли это какой - то другой путь - это зависит от очень-очень многих факторов. На сегодня я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра, послезавтра, как будет через год - мы будем смотреть, это не такое простое дело", - сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заговорил о нападении Украины на РФ ради Крыма.

Так, спикер главы России считает, что Киев может решиться на агрессию, чтобы "посягнуть" на оккупированный россиянами украинский Крым.

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