Продолжающийся шквал сообщений о войне также спровоцировал волну поддержки из-за рубежа.

Американские и европейские официальные лица говорят, что Украина успешно применила метод сопротивления, разработанный силами специальных операций США, чтобы дать отпор России и подавить ее значительно превосходящие вооруженные силы.

"Оперативная концепция сопротивления была разработана в 2013 году после войны России с Грузией, но ее ценность была осознана только после вторжения России на украинский Крымский полуостров в 2014 году. Почти бескровный захват и оккупация Россией территорий ошеломил Украину и Запад, активизировав изучение того, как построить план тотальной обороны, в котором участвовали бы не только военные, но и гражданское население. Масштабная война Путина против Украины, начатая в феврале, стала ее испытательным полигоном", - говорится в материале CNN.

"С точки зрения комплексной защиты правительства Украины все в порядке", — отмечает генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, который был командующим Командованием специальных операций в Европе во время разработки доктрины. "Они используют все ресурсы, а также некоторые весьма нетрадиционные средства, чтобы подорвать вооруженные силы Российской Федерации", - отмечает он.

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В серии недавних нападений и взрывов на российских позициях в оккупированном Крыму Кевин Д. Стрингер, полковник армии в отставке, руководивший группой разработчиков концепции сопротивления, видит признаки ее использования.

"Поскольку вы не можете сделать это обычным способом, вы должны использовать силы специальных операций, и для этого потребуется поддержка сопротивления — разведка, ресурсы, логистика — для доступа к этим регионам", - отмечает он.

В отчете украинского правительства, переданном CNN, говорится о том, что Украина стоит за атаками на российские базы и склад боеприпасов. Атаки, совершенные далеко в тылу врага, были за пределами досягаемости оружия, которое США и другие страны публично направили в Украину, и на видео взрывов не было видно ни ракеты, ни дрона. Россия обвинила во взрывах саботаж или подрыв боеприпасов.

В начале апреля командующий Командованием специальных операций США генерал Ричард Кларк заявил на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам, что США за последние 18 месяцев помогали обучать роты сопротивления в Украине, прикомандированные к силам специального назначения. Когда его спросили, видел ли он какой-то успех этого обучения в текущем конфликте, Кларк был прямолинеен в своем положительном ответе.

В начале полномасштабного вторжения РФ украинское правительство создало веб-сайт, на котором объясняются различные способы сопротивления. На сайте описаны способы использования ненасильственных действий, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры. Цель состоит в том, чтобы подорвать способность пророссийских властей управлять, напомнив населению о законном суверенитете Украины. Доктрина сопротивления также предполагает насильственные действия, в том числе использование коктейлей Молотова, преднамеренное поджоги и добавление химикатов в бензобаки для диверсии вражеских транспортных средств.

Доктрина также призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы контролировать повествование о войне, предотвращать распространение сообщений оккупантов и поддерживать единство населения. Видео украинских ударов по российским танкам, часто под саундтрек к поп-музыке или хэви-металу, стали вирусными, как и кадры, в которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Преднамеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто очеловечивая украинских военнослужащих так, как это постыдно не удалось российским военным.

Продолжающийся шквал сообщений спровоцировал волну поддержки из-за рубежа и успешно увеличил поставки западными правительствами Украины большего количества оружия и боеприпасов.

Напомним, Пентагон заключил контракт на закупку NASAMS для Украины более чем на 180 миллионов.

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