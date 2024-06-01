'Украина их остановила': в Белом доме назвали 'провальным' наступление РФ на Харьковщине

Наступление российских оккупантов на севере Харьковской области было провальным. Украина эффективно остановила его.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона. По его словам, количество российских потерь очень большое, однако никаких целей они не достигли.

"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН - правом защищаться", - подчеркнул американский чиновник.

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Ситуация на Харьковском направлении

Украинские воины имеют успехи в районе Липцы Харьковской области, но враг не прекращает атак. Силы обороны достигли незначительных продвижений к северу от Харькова в направлении села Липцы на фоне российских атак 27 мая. В районе Волчанска оккупанты продолжают вести штурмы к северо-востоку от Харькова.

Подтвержденных изменений на линии фронта на Харьковском направлении за это время не произошло. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцов.

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