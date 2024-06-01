'Украина их остановила': в Белом доме назвали 'провальным' наступление РФ на Харьковщине

В США надеются, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться правом на защиту.

Наступление российских оккупантов на севере Харьковской области было провальным. Украина эффективно остановила его.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона. По его словам, количество российских потерь очень большое, однако никаких целей они не достигли.

"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН - правом защищаться", - подчеркнул американский чиновник. Видео дня

Ситуация на Харьковском направлении

Украинские воины имеют успехи в районе Липцы Харьковской области, но враг не прекращает атак. Силы обороны достигли незначительных продвижений к северу от Харькова в направлении села Липцы на фоне российских атак 27 мая. В районе Волчанска оккупанты продолжают вести штурмы к северо-востоку от Харькова.

Подтвержденных изменений на линии фронта на Харьковском направлении за это время не произошло. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцов.

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