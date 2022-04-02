Президент Украины отметил смелость президента ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали встречи в Киеве с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

В частности об этом Зеленский рассказал в своем вечернем видеообращении, распространенном офисом президента.

"Говорили о том, как ускорить вступление Украины в Европейский Союз. А также говорили о поставках оружия и поддержке этого парламентариями Европы. А еще о санкционной политике. О более глубокой санкционной политике против России. Потому что если эмбарго-то эмбарго, если Свифт – то для всех банков. А если о бизнесе с Россией, то не просто приостановка деятельности, а полный выход европейских компаний с российского рынка", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что благодарен Мецоле за этот визит.

"Это важный визит, который демонстрирует некоторым другим политикам, что смелость в такое время, как сейчас, это одна из важнейших черт для политика", - также подчеркнул украинский президент.

Напомним, Зеленский указал два направления, где ждать новых ударов России. Так, российских военных сосредотачивают на Донбассе и Харьковском направлении для новых мощных наступлений.

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