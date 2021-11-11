Проект называется "Мобильные боевые роботы".

Государственная компания "Укрборонпром" решила заняться разработкой боевых роботов.

За проект взялись предприятия "Меридиан", холдинг Sikorsky Challenge и команда разработчиков проекта "Мобильные боевые роботы", сообщает "Укроборонпром".

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Холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод "Укроборонпрома" – серийное производство.

Как сообщали СМИ, в Украине начинается выпуск собственных гранат. Отечественные конструкторы разработали "с нуля" гранату для автоматического и подствольного гранатометов.

Оружие выпускают на военном заводе "Импульс" в Шостке Сумской области, его планируют поставлять военным уже через несколько месяцев.

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Автор: Ольга Робейко