Красавцы-танки на передовой: Порошенко рассказал об отправке десантникам Т-80 и показал видео

Госудрственный концерн "Укрборонпром" подготовил для Высокомобильных десантных войск Украины очередную партию танков Т-80.

Читайте также"Укроборонпром" представил на выставке в Турции беспилотный БТР "Фантом"

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности", - написал президент.

В видео, прикрепленном к сообщению, сказано, что калибр пушки танка составляет 125 мм. Максимальная скорость танка – 70 километров в час, а боевая масса – 44,5 т.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.