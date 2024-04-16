Указанная ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "защитники", а есть "уклонисты".

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило об очередной информационной операции российских оккупантов против Украины.

"В последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами". Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории - одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды. Для подобного контента одновременно были созданы "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж - восхваление "уклонистов", - сообщила пресс-служба ГУР.

В ГУР отметили, что синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной враждебной пропагандистской кампании.

Видео дня

Как пояснили в разведке, указанная ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "защитники", а есть "уклонисты". Отмечается, что цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния.

"Пропаганда Кремля не прекращает попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ защитников и защитниц Украины, применяя для этого любые методы. Призываем всех критически относиться к информации, которая поступает из анонимных источников и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины", - подчеркнула разведка Украины.

Информационные операции РФ

Как известно, враг работает против Украины и на информационном фронте. В течение 2023 года СБУ ликвидировала 47 агентурных сетей, работавших против национальной безопасности Украины. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, в состав таких групп входили предатели разного "калибра", среди которых были и нардепы, и представители Сил обороны.

СБУ удалось разоблачить сеть в Киевской области, участники которой выполняли задания от ФСБ, прошли курсы операторов боевых дронов и планировали уничтожить систему Patriot. Также была группа, которая работала в Одесской области. Ее члены искали и передавали российским оккупантам данные и организовывали ракетные удары. Руководитель такой сети находился на территории Приднестровья, но СБУ смогла выманить его на подконтрольную Украине территорию, чтобы задержать.

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