Отмечается, что в украинских Карпатах изменился характер контрабанды.

Учитывая то, что в последние месяцы Россия перехватила инициативу на поле боя, способность Украины защитить себя зависит от пополнения арсенала вооружений и мобилизации войск внутри страны. Но вместе с ухудшением боевых перспектив растет и число уклонистов от службы в армии, пишет The New York Times.

Пограничник Владислав Тонкоштан недавно задержал мужчину, который готовился переправиться через реку Тиса в надежде воссоединиться с женой и детьми, которых он не видел два года.

"Мы не можем судить этих людей. Но если все мужчины уйдут, кто защитит Украину?" - задался он вопросом.

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По словам генералов, нехватка солдат в Украине стала острой. Командующий украинскими войсками на востоке, генерал Юрий Содол заявил, что число россиян на определенных участках фронта превышает численность украинцев более чем в семь раз.

Многие украинцы, которые стали добровольцами в первые дни войны, до сих пор воюют, имея всего лишь две недели отпуска в году. Солдаты призываются до окончания боевых действий, без определенной даты освобождения от службы. По словам военнослужащих, учитывая высокий уровень потерь, призыв в армию - это все равно, что получить билет на фронт в один конец, и число уклонений от призыва на военную службу растет, пишет NYT.

"На холмах и в речных долинах приграничных регионов западной Украины мужчины из других уголков страны пытаются избежать призыва в армию, пересекая границу с европейскими странами, где они добиваются статуса беженцев. Румынские власти заявляют, что после российского вторжения на их берег реки Тиса прибыло более 6000 человек. Не у всех это получается. На оба берега выбросило тела 22 мужчин. По словам чиновников, скорее всего, утонуло еще больше людей, хотя их тела так и не были найдены. Из-за этих жертв река получила мрачное прозвище "Река Смерти", - говорится в публикации. - Мужчины также проскальзывают через границу по горным тропам или пытаются выйти через пограничные переходы с поддельными документами".

Также указывается, что в связи с этим в украинских Карпатах изменился характер контрабанды: она почти полностью превратилась в бизнес по переправе уклонистов. По словам пограничников, цены на указанную услугу выросли до 10 тысяч долларов.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, в базах полиции значатся сотни тысяч граждан, которые, вероятно, уклоняются от мобилизации.

"Повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. У полиции есть соответствующие базы данных, в которых есть уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу этих людей могут проверить работники ТЦК", - рассказал он.

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