Волкер не исключает, что Россия может пойти на полномасштабное вторжение.

Мировое сообщество рассматривает все варианты успокоения президента РФ Владимира Путина, поскольку угроза военного вторжения России в Украину остается реальной.

"Большая война" будет невыгодна в первую очередь для самой России, считает бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

Волкер подчеркнул, что остановить эскалацию конфликта могут старания международного сообщества.

"Оно (вторжение, - ред.) очевидно вероятно, Россия сосредоточила войска для нового вторжения в Украину, они хотят этого. Но такой вариант будет очень болезненным для России, будет большая кровь, это явно не в интересах Москвы. Я надеюсь, что международное внимание, которое приковано к этой угрозе, заставит Путина остановиться", - говорит дипломат.

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Напомним, с ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армию и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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