Олег Жданов отметил, что может произойти обвал фронта в Луганской области.

Вооруженные силы Украины продолжают штурмовать Кременную. Потеря этого населенного пункта для россиян – обвал фронта в Луганской области.

"Мы штурмуем Кременную, и у нас есть успехи. А для российской армии потеря Кременной – это вероятность обвала всего фронта в Луганской области. Это возможность для наших войск окружить группировку в районе Соледара. От Кременной мы можем пойти на восток, на Старобельск – а это прямая дорога на Луганск", - отметил военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию Обозреватель.

При этом он отметил, что если украинские защитники освободят от российских оккупантов Кременную, то потому пойдут на Северодонецк и Лисичанск.

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"Тогда и Бахмутское направление оказывается в полукольце. Если мы берем Кременную и двигаемся дальше на Северодонецк, будет угроза окружения российских войск. Кстати, в районе Кременной российские оккупационные войска бросили в бой самое лучшее, что есть на сегодняшний день, – десантные части. Там они пытаются применять тактику встречного боя. То есть, мы атакуем и они атакуют", - подытожил Жданов.

Ситуация в Кременной - что известно

В Москве боятся, что ВСУ освободят Кременную на Луганщине, поэтому перебросили туда несколько подразделений десантников и танки, но ситуацию это не изменило.

По словам председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, жестокие бои идут в направлении Сватово-Кременная, а также на территории Белогоровки.

Аналитики Института изученяи войны заявили, что защитники Украины все ближе подходят к Кременной. Наступление ВСУ продолжаются, а рашисты не в силах держать удар.

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