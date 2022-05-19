Украинцев просят не пренебрегать предупреждениями о воздушной опасности.

В Украине сохраняется угроза ракетных ударов со стороны РФ. В Черном море, по состоянию на 18 мая, находится 4 корабля с более 30 крылатыми ракетами, которые готовы к применению.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг"

"В Черном море продолжается маневрирование 2 отрядов боевых кораблей, которые удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. На 4 кораблях в готовности к применению более 30 крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Именно поэтому украинцев призывают не пренебрегать сигналами тревоги.

"Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, тщательно проверяйте информацию, не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием, верьте в силы обороны и нашу Победу!",- добавили в ОК "Юг".

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинская авиация ударила по скоплению вражеской техники. Она уничтожила 20 БМП и боеприпасы. Также сбили крылатую ракету и истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: