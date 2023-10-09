Враг на протяжении первой недели октября запустила по украинской территории 100 дронов-камикадзе, отметил эксперт.

Российская Федерация с конца сентября текущего года могла накопить за счет внутреннего производства десятки крылатых ракет авиационного базирования Х-101 и Х-555.

В последний раз противники массированно атаковали украинскую территорию такими ракетами 21 сентября, "таким образом, за прошедший промежуток времени, только за счет внутреннего производства, они могли накопить 30 ракет", поделился в понедельник утром, 9 октября, военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем канале в Telegram.

Эксперт также сообщил, что РФ в течение первой недели октября запустила по нашей стране 100 беспилотников-камикадзе типа "Шахед-136".

Видео дня

"…в Украине "Шахед-136" абсолютно никак не проявили себя в зоне боевых действий. И не могли проявить - поскольку их присутствие в зоне с очень плотным насыщением средствами поражения бессмысленно. Летящий на крейсерской скорости 150 км/ч объект, издающий характерный узнаваемый звук, слышим за километры...", - говорится в статье Коваленко на obozrevatel.com.

Важные новости - война в Украине против россиян продолжается

8 октября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что РФ накапливает ракеты для того, чтобы повторить энергетический террор против нашей страны во время отопительного сезона. По ее словам, враги могут использовать для массированных атак ракеты Х-555, Х-101 и Х-55.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что захватчики на своей территории увеличивают производство "Шахедов". Он добавил, что на протяжении сентябня противник применил для ударов по украинской земле рекордое число беспилотников - около 500 единиц.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения воины уже уничтожили 1 530 российских крылатых ракет и 5 190 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: